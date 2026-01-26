Milano 17:21
Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 23/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 gennaio

Andamento annoiato per il Dow Jones 30, che chiude la sessione in ribasso dello 0,58%.

Nel breve periodo, il Dow Jones 30 presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 49.492,3 e supporto a 48.596,9. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 50.387,7.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
