Milano 27-gen
45.440 0,00%
Nasdaq 27-gen
25.940 +0,88%
Dow Jones 27-gen
49.003 -0,83%
Londra 27-gen
10.208 0,00%
Francoforte 27-gen
24.894 0,00%

Analisi Tecnica: indice MDAX del 27/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 27/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 gennaio

La giornata del 27 gennaio è stata vissuta all'insegna della debolezza per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che ha terminato in calo a 31.727,8.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'indice MDAX rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 32.054,3. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 31.173,4. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 32.935,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```