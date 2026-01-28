Analisi Tecnica: indice MDAX del 27/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 gennaio
La giornata del 27 gennaio è stata vissuta all'insegna della debolezza per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che ha terminato in calo a 31.727,8.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'indice MDAX rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 32.054,3. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 31.173,4. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 32.935,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)