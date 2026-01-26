Milano 10:54
Antitrust, istruttoria su intesa per limitare mobilità validatori macchine imballaggio

(Teleborsa) - L’Antitrust, grazie ad una segnalazione tramite la propria piattaforma di Whistleblowing, ha avviato un’istruttoria nei confronti di alcune società, nell'ambito del processo di assunzione di una specifica figura professionale, ovvero il "validatore" di macchine automatiche per il packaging.

Le società coinvolte sono Akkodis Italy, Coesia, G.D, I.E.M.A., I.M.A., S.I.A., SPAIQ e l'ipotesi è quella di una presunta intesa restrittiva della concorrenza. Si tratta della prima istruttoria relativa ad un’intesa restrittiva della concorrenza nel mercato del lavoro.

Secondo l'AGCM, le società si sarebbero accordate affinché nessuna di loro assumesse validatori di macchine automatiche - per il processo e il confezionamento di prodotti farmaceutici, cosmetici, alimentari, tè, caffè, tabacco - che in precedenza avessero lavorato presso almeno una delle altre.

I funzionari dell’Autorità hanno svolto ispezioni nelle principali sedi delle società con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza.
