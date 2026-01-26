Antitrust, istruttoria su intesa per limitare mobilità validatori macchine imballaggio

(Teleborsa) -, grazie ad una segnalazione tramite la propria piattaforma di Whistleblowing,nei confronti di alcune società, nell'ambito del processo didi una specifica figura professionale, ovvero ilper il packaging.Le società coinvolte sonoe l'ipotesi è quella di unaSi tratta dellarelativa ad un’intesa restrittiva della concorrenzaSecondo l'AGCM, le società si sarebbero- per il processo e il confezionamento di prodotti farmaceutici, cosmetici, alimentari, tè, caffè, tabacco - che in precedenza avessero lavorato presso almeno una delle altre.I funzionari dell’Autorità hanno svoltodelle società con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza.