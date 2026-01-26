Milano 17:25
44.973 +0,32%
Nasdaq 17:25
25.761 +0,61%
Dow Jones 17:25
49.264 +0,34%
Londra 17:25
10.155 +0,12%
Francoforte 17:25
24.948 +0,19%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,1%

Hang Seng a 26.775,77 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,1%
Indice Hang Seng +0,1% a quota 26.775,77 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```