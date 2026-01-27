Milano 17:35
45.440 +1,09%
Nasdaq 22:00
25.940 +0,88%
Dow Jones 22:01
49.003 -0,83%
Londra 17:35
10.208 +0,58%
Francoforte 17:35
24.894 -0,15%

Borsa: Andamento negativo per il Dow Jones, in flessione dello 0,98% alle 19:30

Il Dow Jones tratta a 48.929,77 punti

Finanza
L'indice dei giganti americani scambia con un ribasso dello 0,98% alle 19:30 e passa di mano a 48.929,77 punti.
