Milano
17:26
44.973
+0,32%
Nasdaq
17:26
25.757
+0,59%
Dow Jones
17:26
49.270
+0,35%
Londra
17:26
10.156
+0,12%
Francoforte
17:26
24.955
+0,22%
Lunedì 26 Gennaio 2026, ore 17.42
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Madrid (+0,13%)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Madrid (+0,13%)
Ibex 35 dà il via alle contrattazioni a 17.566,6 Euro
In breve
,
Finanza
26 gennaio 2026 - 09.18
Appiattita la performance di indice azionario della Borsa di Madrid, che passa di mano con un +0,13%, a quota 17.566,6 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Madrid (-0,59%)
Borsa: Andamento laterale per Madrid (-0,06%)
Borsa: Andamento laterale per Madrid (+0,07%)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Madrid (-0,11%)
Argomenti trattati
Borsa
(1235)
·
Madrid
(80)
Titoli e Indici
Ibex 35 Index
+0,83%
Altre notizie
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Madrid (-0,03%)
Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,44%
Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,20%
Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,42%
Borsa: Giornata cauta per Madrid (+0,06%)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Madrid (-0,03%)
Guide
Criptovalute, stablecoin e Euro digitale: come orientarsi
Negli ultimi anni, il termine "valuta digitale" è diventato un contenitore in cui confluiscono strumenti in realtà molto diversi tra loro, spesso confusi nel dibattito pubblico.
leggi tutto