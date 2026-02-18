Milleproroghe, Coldiretti: positiva la proroga della revisione per i 2 milioni di trattori italiani

(Teleborsa) - Laapprovata nell’ambito delinteressa di fattorappresenta un passo necessario per garantire sicurezza reale nelle campagne e certezza operativa alle imprese. È quanto affermanel sottolineare il valore dell’emendamento approvato nellepresentato a prima firma dal presidente dellache consente di riallineare tempi e strumenti, garantendo coerenza tra gli obiettivi di sicurezza e le condizioni reali in cui operano le imprese.Per Coldiretti la sicurezza sul lavoro è una priorità assoluta, ma deve essere costruita su basi concrete: investimenti, innovazione tecnologica, rinnovo del parco macchine e regole chiare. Un obiettivo che, sia da norme chiare e concretamente applicabili. La proroga della revisione va esattamente in questa direzione,pur in assenza del decreto ministeriale attuativo che deve definire modalità e procedure operative per effettuare gli adempimenti.Oraanche attraverso il bando Inail, uno strumento fondamentale per sostenere le imprese negli investimenti in macchinari più moderni ed efficienti.La prevenzione non si costruisce con adempimenti impossibili, ma con strumenti efficaci, risorse adeguate e norme realistiche, abbattendo la troppa burocrazia che complica e appesantisce il lavoro degli agricoltori.e sostenere la competitività delle imprese agricole italiane.