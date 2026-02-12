Milano 10:10
46.909 +0,86%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 10:10
10.526 +0,52%
Francoforte 10:09
25.156 +1,21%

Francoforte: performance negativa per Teamviewer

Migliori e peggiori
Francoforte: performance negativa per Teamviewer
(Teleborsa) - Composto ribasso per Teamviewer, in flessione del 2,35% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Teamviewer rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Teamviewer, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 5,353 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 5,508 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 5,302.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
