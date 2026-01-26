Milano 17:29
44.963 +0,29%
Nasdaq 17:32
25.782 +0,69%
Dow Jones 17:32
49.259 +0,33%
Londra 17:30
10.157 +0,13%
Francoforte 17:30
24.950 +0,20%

Londra: andamento rialzista per Anglo American

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Avanza la società mineraria, che guadagna bene, con una variazione del 3,02%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Anglo American evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Anglo American rispetto all'indice.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 35,17 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 34,11. L'equilibrata forza rialzista di Anglo American è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 36,23.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
