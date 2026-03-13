Londra: andamento negativo per Anglo American

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società mineraria , che presenta una flessione del 3,17% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Anglo American è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le tendenza di medio periodo di Anglo American si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 31,81 sterline. Supporto stimato a 31,32. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 32,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



