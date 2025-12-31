Milano 30-dic
Chiusura poco mossa per Wall Street

(Teleborsa) - Chiusura poco sotto la parità per la Borsa di New York, con il Dow Jones che si attesta a 48.367 punti (-0,20%); sulla stessa linea, resta piatto l'S&P-500, con chiusura su 6.896 punti (-0,14%).

In frazionale calo il Nasdaq 100 (-0,25%); senza direzione l'S&P 100 (-0,09%).

In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto energia.

Al top tra i giganti di Wall Street, United Health (+1,00%), Chevron (+0,87%), Boeing (+0,57%) e Verizon Communication (+0,54%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su IBM, che ha archiviato la seduta a -1,21%.

Contrazione moderata per Goldman Sachs, che soffre un calo dello 0,87%.

Sottotono Merck che mostra una limatura dello 0,53%.

Deludente American Express, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Diamondback Energy (+1,80%), Intel (+1,69%), Baker Hughes Company (+1,56%) e Marvell Technology (+1,17%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Shopify, che ha chiuso a -2,48%.

Seduta negativa per Western Digital, che mostra una perdita del 2,01%.

Sotto pressione Palantir Technologies, che accusa un calo dell'1,81%.

Fiacca Axon Enterprise, che mostra un piccolo decremento dell'1,45%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:

Mercoledì 31/12/2025
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 215K unità; preced. 214K unità)

Venerdì 02/01/2026
15:45 USA: PMI manifatturiero (atteso 51,8 punti; preced. 52,2 punti)

Lunedì 05/01/2026
16:00 USA: ISM manifatturiero (preced. 48,2 punti).
