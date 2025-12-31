Chiusura poco mossa per Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiusura poco sotto la parità per la Borsa di New York, con ilche si attesta a 48.367 punti (-0,20%); sulla stessa linea, resta piatto l', con chiusura su 6.896 punti (-0,14%).In frazionale calo il(-0,25%); senza direzione l'(-0,09%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 il compartoAl top tra i(+1,00%),(+0,87%),(+0,57%) e(+0,54%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,21%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,87%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,53%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.(+1,80%),(+1,69%),(+1,56%) e(+1,17%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,48%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,01%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,81%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,45%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 215K unità; preced. 214K unità)15:45: PMI manifatturiero (atteso 51,8 punti; preced. 52,2 punti)16:00: ISM manifatturiero (preced. 48,2 punti).