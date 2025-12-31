Chiusura poco mossa per Wall Street

(Teleborsa) - Chiusura poco sotto la parità per la Borsa di New York, con il Dow Jones
che si attesta a 48.367 punti (-0,20%); sulla stessa linea, resta piatto l'S&P-500
, con chiusura su 6.896 punti (-0,14%).
In frazionale calo il Nasdaq 100
(-0,25%); senza direzione l'S&P 100
(-0,09%).
In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto energia
.
Al top
tra i giganti di Wall Street
, United Health
(+1,00%), Chevron
(+0,87%), Boeing
(+0,57%) e Verizon Communication
(+0,54%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su IBM
, che ha archiviato la seduta a -1,21%.
Contrazione moderata per Goldman Sachs
, che soffre un calo dello 0,87%.
Sottotono Merck
che mostra una limatura dello 0,53%.
Deludente American Express
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, Diamondback Energy
(+1,80%), Intel
(+1,69%), Baker Hughes Company
(+1,56%) e Marvell Technology
(+1,17%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Shopify
, che ha chiuso a -2,48%.
Seduta negativa per Western Digital
, che mostra una perdita del 2,01%.
Sotto pressione Palantir Technologies
, che accusa un calo dell'1,81%.
Fiacca Axon Enterprise
, che mostra un piccolo decremento dell'1,45%.
Tra gli appuntamenti macroeconomici
che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA: Mercoledì 31/12/2025
14:30 USA
: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 215K unità; preced. 214K unità) Venerdì 02/01/2026
15:45 USA
: PMI manifatturiero (atteso 51,8 punti; preced. 52,2 punti) Lunedì 05/01/2026
16:00 USA
: ISM manifatturiero (preced. 48,2 punti).