Milano 26-gen
44.950 +0,26%
Nasdaq 26-gen
25.713 +0,42%
Dow Jones 26-gen
49.412 +0,64%
Londra 26-gen
10.149 +0,05%
Francoforte 26-gen
24.933 +0,13%

New York: si concentrano le vendite su Caesars Entertainment

Migliori e peggiori
New York: si concentrano le vendite su Caesars Entertainment
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società attiva nella gestione di casino e alberghi, che presenta una flessione del 3,45% sui valori precedenti.

L'andamento di Caesars Entertainment nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Analizzando lo scenario di Caesars Entertainment si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 22,25 USD. Prima resistenza a 23,08. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 21,96.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```