Oro sfonda il tetto dei 5.000 dollari su nuovi massimi storici

(Teleborsa) - Nuovi record storici per l'oro e per l'argento
che rompono risolutamente sue soglie psicologiche importanti: 5.000 dollari per l'oro e 100 dollari per l'argento
. Un trend che era largamente atteso, considerando l'intensificarsi delle tensioni internazionali
, con Trump sempre pronto a pestare i piedi ora all'uno, ora all'altro partner della Nato. Le ultime uscite riguardano il tema ricorrente della sicurezza della Groenlandia
e la minaccia di dazi del 100% al Canad
a. Un atteggiamento che si spiega facilmente nell'anno delle elezioni midterm, ma che sta logorando le relazioni internazionali, anche le più solide.
Frattanto, il prezzo spot dell'oro
è balzato su un nuovo massimo storico di 5.109,69 dollari l'oncia
, per poi attestarsi a 5.090,88 USD, in rialzo di oltre il 2%. Stesso movimento per il Future sull'oro
in consegna aprile, che scambia a 5.129,94 dollari, in rialzo del 2,2%, dopo aver toccato un nuovo record a 2.145,39 USD.
Non è da meno l'argento
, con il future di marzo che scambia a 108,56 dollari l'oncia, in rialzo di oltre il 7%, rispetto ad un picco di tutti i tempi raggiunto a 109,32 USD
. Al traino il platino, che balza del 5% a 2.878,50 USD e il palladio del 4,7% a 2.123 dollari.
Per David Pascucci
, Market Analyst di XTB
, l'argento "sta replicando" quanto già visto a metà gennaio, ossia "le dinamiche rialziste del 1980 e del 2011" e dunque, su questi livelli, "pensare ad un'inversione dei prezzi é più che lecito
, anche se a livello tecnico le inversioni hanno bisogno di tempo per essere confermate". Per quanto riguarda l'oro, l'esperto nota un aumento della volatilità
"leggermente minore rispetto all'argento, ma comunque in aumento" e segnala che "il pericolo di ribassi fulminei é altissimo"
.
La tensione si fa sentire ed una correzione, di natura temporanea potrebbe essere dietro l'angolo, anche in vista della riunione della Fed questa settimana
. La banca centrale USA, stando alle attese prevalenti, dovrebbe mantenere fermi i tassi di interesse
almeno per questa riunione, in risposta alla stabilità dell'inflazione ed ai recenti dati sulla disoccupazione, migliori delle attese.
"Sia i dati che la risoluta difesa dell'indipendenza della banca centrale da parte del Presidente Powell indicano scarse prospettive di un taglio dei tassi della Fed il 28 gennaio", afferma ING n
ella sua morning note dedicata al meeting del FOMC, aggiungendo l'attenzione sarà rivolta
all'imminente nomina del nuovo Presidente della Fed
da parte di Trump, ai dati in arrivo e alla possibilità che questa persona riesca a convincere il resto del comitato a procedere con ulteriori tagli".