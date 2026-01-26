Milano 17:35
44.950 +0,26%
Nasdaq 17:39
25.774 +0,66%
Dow Jones 17:39
49.244 +0,30%
Londra 17:35
10.149 +0,05%
Francoforte 17:35
24.933 +0,13%

Parigi: in calo Teleperformance

Migliori e peggiori
Parigi: in calo Teleperformance
(Teleborsa) - Composto ribasso per il fornitore francese di telemarketing e di tele-servizi, in flessione del 2,55% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Teleperformance evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Teleperformance rispetto all'indice.


Il quadro tecnico di Teleperformance segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 56,54 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 58,38. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 55,84.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
