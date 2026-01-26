Parigi: in calo Teleperformance

(Teleborsa) - Composto ribasso per il fornitore francese di telemarketing e di tele-servizi
, in flessione del 2,55% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Teleperformance
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Teleperformance
rispetto all'indice.
Il quadro tecnico di Teleperformance
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 56,54 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 58,38. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 55,84.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)