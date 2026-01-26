Milano 17:35
Piazza Affari: si concentrano le vendite sull'indice del settore costruzioni italiano

Il Settore costruzioni a Milano perde l'1,42%, continuando la seduta a 73.300,67 punti.
