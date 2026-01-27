Analisi Tecnica: EUR/YEN del 26/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 gennaio
Giornata poco mossa per il cambio Euro / Yen, che chiude la giornata del 26 gennaio con una variazione percentuale negativa dello 0,36% rispetto alla seduta precedente.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'Euro contro Yen giapponese, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 182,093. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 185,173. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 181,067.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)