Analisi Tecnica: GBP/USD del 26/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 gennaio
Sostanziale invarianza per il CABLE, che archivia la seduta con un -0,06%.
L'esame di breve periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1,3738 e primo supporto individuato a 1,3557. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1,3919.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)