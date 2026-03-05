Milano 11:59
45.495 +0,35%
Nasdaq 4-mar
25.094 0,00%
Dow Jones 4-mar
48.739 +0,49%
Londra 11:59
10.594 +0,25%
Francoforte 11:59
24.265 +0,25%

Eurozona: andamento negativo per l'EURO STOXX Automobiles & Parts

L'Indice europeo del settore auto e ricambi perde lo 0,83%, continuando la seduta a 470,46 punti.
