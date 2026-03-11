Veicoli pesanti, ANFIA: bene autocarri (+3%), volano Bus (+84,6%)

(Teleborsa) -, volano le vendite dima fanno bene ancheed i, E' quanto emerge dagli ultimi numeri resi noti dall'ANFIA, che segnanoon un’inversione di tendenza sul fronte degli autobus.Nel mese sono stati rilasciati 2.348 libretti di circolazione di nuovi(+3%) e 1.213 libretti di circolazione di nuovi, ovvero con portata superiore a 3,5 tonnellate (+2,7%), suddivisi in 90 rimorchi (-10%) e 1.123 semirimorchi (+3,9%).si contano 5.013 libretti di circolazione dirispetto al primo bimestre 2025, e 2.391 libretti di circolazione di nuovi(+9,1% rispetto a gennaio-febbraio 2025), così ripartiti: 226 rimorchi (-2,6%) e 2.165 semirimorchi (+10,5%).Analizzando il mercatonei primi due mesi del 2026 la quota di mercato deirisulta dello(era dell’1,6% a gennaio-febbraio 2025), per un totale di 41 unità, mentre gli(benzina/elettrico o gasolio/elettrico) rappresentanodel totale (l’1,3% a gennaio-febbraio 2025)."a crescita delle immatricolazioni di autocarri registrata nel mese di febbraio rappresenta un segnale incoraggiante per un settore che continua a investire nella propria transizione verso soluzioni più sostenibili", commenta, Delegato ANFIA per il trasporto merci.L'ANFIA esprime anchedi euro dedicati al programma straordinario, una misura che potrà contribuire in modo concreto al ringiovanimento delle flotte italiane. l'Associazione ricorda però che "è essenziale che venga applicata nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, valorizzando in particolar modo il ruolo che i biocarburanti – come biometano e HVO – sono già in grado di offrire nella riduzione delle emissioni di CO2. Sarà inoltre importante estendere il perimetro degli strumenti incentivabili includendo, tra le soluzioni abilitanti, anche il noleggio a lungo termine dei veicoli a zero emissioni".