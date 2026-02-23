Milano 16:33
46.919 +0,96%
Nasdaq 16:33
24.834 -0,72%
Dow Jones 16:33
49.006 -1,25%
Londra 16:33
10.693 +0,06%
Francoforte 16:33
25.069 -0,76%

Eurozona: andamento negativo per l'EURO STOXX Automobiles & Parts

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: andamento negativo per l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Perde terreno l'indice europeo del settore auto e ricambi, che retrocede a 493,81 punti, ritracciando dello 0,76%.
Condividi
```