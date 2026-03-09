Piazza Affari: rosso per Banca Mediolanum

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società che opera nel settore bancario e assicurativo
, che mostra un decremento del 2,71%.
Lo scenario su base settimanale di Banca Mediolanum
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico della società del risparmio gestito
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 16,34 Euro con area di resistenza individuata a quota 16,63. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 16,19.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)