Piazza Affari: giornata depressa per Banca Mediolanum

(Teleborsa) - Rosso per la, che sta segnando un calo del 2,25%.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Il quadro di medio periodo dellaribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 18,03 Euro. Primo supporto individuato a 17,55. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 18,51.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)