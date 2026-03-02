Piazza Affari: giornata depressa per Banca Mediolanum

(Teleborsa) - Rosso per la società che opera nel settore bancario e assicurativo
, che sta segnando un calo del 2,25%.
Il movimento di Banca Mediolanum
, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE MIB
, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Il quadro di medio periodo della società del risparmio gestito
ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 18,03 Euro. Primo supporto individuato a 17,55. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 18,51.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)