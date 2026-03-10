Piazza Affari: risultato positivo per Banca Mediolanum

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società che opera nel settore bancario e assicurativo
, in guadagno del 3,73% sui valori precedenti.
L'andamento di Banca Mediolanum
nella settimana, rispetto al FTSE MIB
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico della società del risparmio gestito
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 17,14 Euro con area di resistenza individuata a quota 17,33. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 17,03.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)