Banca Mediolanum, raccolta da 1,29 miliardi di euro a febbraio. Gestito a 667 milioni
(Teleborsa) - Banca Mediolanum, big italiano del risparmio gestito, ha chiuso febbraio 2026 con risultati commerciali pari a 1,62 miliardi di euro, di cui: raccolta netta totale pari a 1,29 miliardi di euro (2,01 miliardi YTD), raccolta netta in risparmio gestito pari a 667 milioni di euro (950 milioni YTD), nuovi finanziamenti erogati pari a 313 milioni di euro (586 milioni YTD) e premi polizze protezione pari a 21 milioni di euro (40 milioni YTD).

"A febbraio i risultati commerciali si sono dimostrati molto solidi sotto tutti i punti di vista - ha commentato l'AD Massimo Doris - La raccolta netta si conferma robusta, con una forte componente di risparmio gestito, 667 milioni di euro, oltre a flussi significativi nel risparmio amministrato sostenuti dalla nuova liquidità apportata dai nostri clienti. Cresce la domanda di mutui e prestiti, con le erogazioni che nel mese hanno raggiunto 313 milioni di euro, segnando una marcata accelerazione rispetto all’inizio del 2025, così come i premi delle polizze protezione vedono valori in aumento a doppia cifra".

"Osserviamo con lucidità e razionalità i recenti accadimenti sul piano geopolitico e sui mercati finanziari, consapevoli che è in questi momenti che il modello di consulenza di Banca Mediolanum si dimostra particolarmente efficace, attraverso la comprovata professionalità e capacità dei Family Banker di stare al fianco dei clienti anticipando e gestendo le reazioni emotive grazie alla forza imprescindibile del fattore umano", ha aggiunto.
