Banca Mediolanum, raccolta da 1,29 miliardi di euro a febbraio. Gestito a 667 milioni

Banca Mediolanum

(Teleborsa) -, big italiano del risparmio gestito, ha chiuso2026 con risultati commerciali pari a 1,62 miliardi di euro, di cui:(2,01 miliardi YTD),(950 milioni YTD), nuovi finanziamenti erogati pari a 313 milioni di euro (586 milioni YTD) e premi polizze protezione pari a 21 milioni di euro (40 milioni YTD)."A febbraio i risultati commerciali si sono dimostrati- ha commentato l'- La raccolta netta si conferma robusta, con una forte componente di risparmio gestito, 667 milioni di euro, oltre a flussi significativi nel risparmio amministrato sostenuti dalla nuova liquidità apportata dai nostri clienti., con le erogazioni che nel mese hanno raggiunto 313 milioni di euro, segnando una marcata accelerazione rispetto all’inizio del 2025, così come i premi delle polizze protezione vedono valori in aumento a doppia cifra".e sui mercati finanziari, consapevoli che è in questi momenti che il modello di consulenza di Banca Mediolanum si dimostra particolarmente efficace, attraverso la comprovata professionalità e capacità dei Family Banker di stare al fianco dei clienti anticipando e gestendo le reazioni emotive grazie alla forza imprescindibile del fattore umano", ha aggiunto.