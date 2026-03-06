Banca Mediolanum, raccolta da 1,29 miliardi di euro a febbraio. Gestito a 667 milioni

(Teleborsa) - Banca Mediolanum
, big italiano del risparmio gestito, ha chiuso febbraio
2026 con risultati commerciali pari a 1,62 miliardi di euro, di cui: raccolta netta totale pari a 1,29 miliardi di euro
(2,01 miliardi YTD), raccolta netta in risparmio gestito pari a 667 milioni di euro
(950 milioni YTD), nuovi finanziamenti erogati pari a 313 milioni di euro (586 milioni YTD) e premi polizze protezione pari a 21 milioni di euro (40 milioni YTD).
"A febbraio i risultati commerciali si sono dimostrati molto solidi sotto tutti i punti di vista
- ha commentato l'AD Massimo Doris
- La raccolta netta si conferma robusta, con una forte componente di risparmio gestito, 667 milioni di euro, oltre a flussi significativi nel risparmio amministrato sostenuti dalla nuova liquidità apportata dai nostri clienti. Cresce la domanda di mutui e prestiti
, con le erogazioni che nel mese hanno raggiunto 313 milioni di euro, segnando una marcata accelerazione rispetto all’inizio del 2025, così come i premi delle polizze protezione vedono valori in aumento a doppia cifra".
"Osserviamo con lucidità e razionalità i recenti accadimenti sul piano geopolitico
e sui mercati finanziari, consapevoli che è in questi momenti che il modello di consulenza di Banca Mediolanum si dimostra particolarmente efficace, attraverso la comprovata professionalità e capacità dei Family Banker di stare al fianco dei clienti anticipando e gestendo le reazioni emotive grazie alla forza imprescindibile del fattore umano", ha aggiunto.