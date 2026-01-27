Milano 17:35
45.440 +1,09%
Nasdaq 22:00
25.940 +0,88%
Dow Jones 22:01
49.003 -0,83%
Londra 17:35
10.208 +0,58%
Francoforte 17:35
24.894 -0,15%

Borsa: Chiusura negativa per il Dow Jones, in ribasso dello 0,83%

Il Dow Jones termina a 49.003,41 punti

In breve, Finanza
Seduta in calo per l'indice più importante di Wall Street, che retrocede dello 0,83% e chiude a 49.003,41 punti.
