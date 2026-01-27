Milano 11:07
45.085 +0,30%
Nasdaq 26-gen
25.713 0,00%
Dow Jones 26-gen
49.412 +0,64%
Londra 11:07
10.188 +0,38%
Francoforte 11:07
24.913 -0,08%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +1,08%

Hang Seng a 27.055,65 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +1,08%
Indice Hang Seng +1,08% a quota 27.055,65 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```