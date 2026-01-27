Milano 26-gen
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Shanghai (-0,09%)

L'Indice della Borsa di Shanghai dà il via alle contrattazioni a 4.132,6 punti

Appiattita la performance dell'indice della Borsa cinese, che passa di mano con un -0,09%, a quota 4.132,6 in apertura.
