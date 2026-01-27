Milano 17:35
45.440 +1,09%
Nasdaq 17:51
25.961 +0,96%
Dow Jones 17:51
49.106 -0,62%
Londra 17:35
10.208 +0,58%
Francoforte 17:35
24.894 -0,15%

Eurozona: si muove sotto la parità l'EURO STOXX Automobiles & Parts

Si muove al ribasso l'indice europeo del settore auto e ricambi, che perde lo 0,68%, scambiando a 484,96 punti.
