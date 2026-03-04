Milano 17:35
45.337 +1,95%
Nasdaq 17:35
25.089 +1,49%
Dow Jones 17:35
48.805 +0,63%
Londra 17:29
10.552 +0,65%
Francoforte 17:30
24.216 +1,79%

Eurozona: scatto rialzista per l'EURO STOXX Automobiles & Parts

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: scatto rialzista per l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Avanza con forza l'indice europeo del settore auto e ricambi, che continua gli scambi a 476,71 punti.
Condividi
```