Mercati sotto la lente: dal rally dell’oro alla Fed

(Teleborsa) - Quest’anno ilha catturato l’attenzione degli osservatori internazionali. Tra i numerosi interventi, quello più atteso è stato sicuramente quello del presidente Trump, considerato cruciale soprattutto per comprendere lo sviluppo della questione della Groenlandia. A sintetizzare efficacemente l’attuale contesto geopolitico è stato il discorso del Primo Ministro canadese Mark Carney, che ha affermato: “Lo rilevaa cura delLe preoccupazioni derivanti dalle tensioni geopolitiche - si legge - sanno registrato nuovi massimi, con l’oro che ha sfiorato i 5.100 dollari l’oncia e l’argento che ha raggiunto quota 110 dollari. A sostenere la domanda diha contribuito anche la debolezza del dollaro, a sua volta collegata ai movimenti dello yen e ai tassi di interesse giapponesi. L’apprezzamento dello yen è iniziato venerdì scorso, dopo la diffusione di indiscrezioni su una possibile azione congiunta tra Bank of Japan e Federal Reserve. Tuttavia, è probabile che il vero obiettivo fossero i titoli di Stato giapponesi, poiché i rendimenti dei JGB —Dopo un inizio di settimana difficile,anche se in realtà a livelli poco distanti dai massimi storici, grazie al raggiungimento di un accordo “quadro” tra il presidente statunitense e il Segretario Generale della NATO, Mark Rutte. Il fulcro dell’intesa riguarda l’utilizzo del territorio groenlandese per il progetto “Golden Dome”, il nuovo sistema di difesa missilistica voluto da Trump. L’obiettivGuardando ai dati economici pubblicati,ha registrato un aumento superiore alle attese, mentre le componenti core e dei servizi si sono rivelate lievemente al di sotto del consenso. Il rialzo, sostenuto prevalentemente da componenti più volatili, come ad esempio le tariffe aeree, era in larga parte atteso e difficilmente influenzerà le future decisioni di politica monetaria della banca centrale., invece, hanno delineato un quadro economico positivo. Il mercato del lavoro si conferma stabile, mentre la crescita del PIL nel terzo trimestre è stata robusta, pari al 4,4% su base annua. Anche l’inflazione PCE è risultata in linea con le attese, con la componente core al 2,8%. Alla luce di questi dati, le aspettative di tagli dei tassi da parte della Fed nel 2026 sono scese al minimo dell’anno.Proprio la riunione della Federal Reserve dei prossimi giorninon sono previste variazioni dei tassi d'interesse, ma saranno le dichiarazioni rilasciate dal presidente Powell in conferenza stampa ad essere attentamente esaminate. I mercati, infatti, cercheranno nelle sue parole indicazioni prospettiche sull’orientamento della politica monetaria per i prossimi mesi, soprattutto alla luce dei recenti dati macroeconomici che continuano a delineare uno scenario solido.Negli Stati Uniti proseguirà la stagione delle trimestrali, cParallelamente, il focus sarà anche sui principali dati macroeconomici dell’Eurozona. Di particolare rilievo saranno le prime stime dell’inflazione di gennaio in Spagna e Germania, oltre alla lettura preliminare del PIL del quarto trimestre per l’area euro e per le principali economie. Osservato speciale sarà il dato tedesco, dopo la crescita nulla registrata nel terzo trimestre.Infine, la settimana si concluderà con la revisione del rating sovrano italiano da parte di S&P: non sono attese variazioni rispetto all’attuale giudizio, BBB+ con outlook stabile, confermato lo scorso ottobre.