Vendite a Tokyo e nella maggior parte dell'Asia con rally dell'AI che si sgonfia

(Teleborsa) - Seduta mista in Asia
, dove si sgonfia il rally guidato dall'intelligenza artificiale
che ha spinto alcuni indici a nuovi record nei giorni scorsi.
L'inflazione complessiva in Thailandia
è rimasta negativa a dicembre, ma l'inflazione di fondo è stata in linea con le aspettative. Tuttavia, la banca centrale del paese ha avvertito che l'economia si trova ad affrontare difficoltà, tra cui l'erosione della competitività, con i dazi statunitensi che dovrebbero pesare sulle esportazioni.
Scambi in ribasso per la Borsa di Tokyo
, che accusa una flessione dell'1,01% sul Nikkei 225
, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata martedì 30 dicembre; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità Shenzhen
.
Giù anche Hong Kong
(-1,08%); leggermente positivo Mumbai
(+0,67%); consolida i livelli della vigilia Sydney
(+0,2%).
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'euro contro la valuta nipponica
, che sta facendo un moderato -0,1%. Discesa moderata per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che propone una variazione percentuale negativa dello 0,38% rispetto alla seduta precedente. Seduta trascurata per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che mostra un timido +0,11%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
è pari 2,12%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
scambia 1,89%.
Tra i dati macroeconomici rilevanti
sui mercati asiatici: Venerdì 09/01/2026
00:30 Giappone
: Spese reali famiglie, mensile (preced. -3,5%)
02:30 Cina
: Prezzi consumo, annuale (preced. 0,7%)
02:30 Cina
: Prezzi produzione, annuale (preced. -2,2%) Martedì 13/01/2026
00:50 Giappone
: Partite correnti (preced. 2.834 Mld ¥).