Vendite a Tokyo e nella maggior parte dell'Asia con rally dell'AI che si sgonfia

(Teleborsa) -, doveche ha spinto alcuni indici a nuovi record nei giorni scorsi.L'inflazione complessiva inè rimasta negativa a dicembre, ma l'inflazione di fondo è stata in linea con le aspettative. Tuttavia, la banca centrale del paese ha avvertito che l'economia si trova ad affrontare difficoltà, tra cui l'erosione della competitività, con i dazi statunitensi che dovrebbero pesare sulle esportazioni.Scambi in ribasso per la Borsa di, che accusa una flessione dell'1,01% sul, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata martedì 30 dicembre; sulla stessa linea, si posiziona sotto la paritàGiù anche(-1,08%); leggermente positivo(+0,67%); consolida i livelli della vigilia(+0,2%).Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,1%. Discesa moderata per l', che propone una variazione percentuale negativa dello 0,38% rispetto alla seduta precedente. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,11%.Il rendimento dell'è pari 2,12%, mentre il rendimento delscambia 1,89%.Tra i datisui mercati asiatici:00:30: Spese reali famiglie, mensile (preced. -3,5%)02:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 0,7%)02:30: Prezzi produzione, annuale (preced. -2,2%)00:50: Partite correnti (preced. 2.834 Mld ¥).