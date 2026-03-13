Crolla Adobe nel pre-market su cambio CEO e nonostante trimestrale in crescita oltre le attese

Preoccupazioni da Morgan Staney e Barclays, che taglia rating e target price

(Teleborsa) - Scivola nel pre-market di Wall Street Adobe Systems - al momento -8,2% a 247,7 dollari - nonostante i risultati trimestrali abbiano superato le stime, dopo aver annunciato che il suo CEO lascerà l’incarico. Shantanu Narayen, che ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato per 18 anni, ha deciso di lasciare dopo che sarà stato nominato un successore. Narayen rimarrà come Presidente.



Nel primo trimestre dell’anno fiscale 2026 il colosso del software ha registrato ricavi per 6,40 miliardi di dollari, in crescita del 12% su base annua, e un utile per azione non-GAAP in aumento del 19% ai 6,06 dollari. Entrambe le voci hanno anche superato le previsioni degli analisti rispettivamente di 6,28 miliardi e 5,86 dollari. L’azienda ha raggiunto un margine operativo non-GAAP del 47,4%, in aumento rispetto all’anno precedente, e ha generato un record di 2,96 miliardi di dollari in flusso di cassa operativo per un primo trimestre.



Adobe ha fornito indicazioni per i prossimi trimestri, prevedendo una crescita continua dell’EPS e dei ricavi. La Società prevede un EPS di 5,67 dollari per il Q2 FY2026 e ricavi di 6,43 miliardi di dollari, segnalando fiducia nelle sue iniziative strategiche e nel posizionamento di mercato. La focalizzazione di Adobe sull’intelligenza artificiale e sui modelli basati su abbonamento dovrebbe guidare la crescita futura.



L'uscita del CEO di lunga data arriva in un momento critico, mentre Adobe cerca di rassicurare gli investitori sulla propria capacità di tenere il passo con i profondi cambiamenti introdotti dall'intelligenza artificiale nel panorama del software.



"La perdita di una figura di spicco in un momento di massima incertezza sul futuro del software in generale, e in particolare il posizionamento di Adobe in questo nuovo mondo dell'IA di nuova generazione, è destinata ad alimentare ulteriormente l'incertezza e l'ansia degli investitori riguardo al titolo", hanno affermato gli analisti di Morgan Stanley .



Peraltro, le preoccupazioni sulla crescita dei ricavi nel breve termine e sulla transizione della leadership sono state alla base del downgrade operato da Barclays che ha declassato Adobe da Overweight a Equalweight e ne ha ridotto il prezzo obiettivo da 335 a 275 dollari.

Condividi

```