New York: perdite consistenti per Adobe Systems
(Teleborsa) - A picco il produttore di Photoshop e Acrobat, che presenta un pessimo -6,12%.
L'andamento di Adobe Systems nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 248,1 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 257,6. Il peggioramento di Adobe è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 242,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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