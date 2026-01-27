New York: in acquisto CoStar

(Teleborsa) - Grande giornata per il fornitore di una piattaforma per il settore immobiliare commerciale
, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,79%.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di CoStar
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico di CoStar
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 70,56 USD, mentre il primo supporto è stimato a 68,68. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 72,44.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)