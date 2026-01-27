Milano 17:35
New York: in acquisto CoStar

(Teleborsa) - Grande giornata per il fornitore di una piattaforma per il settore immobiliare commerciale, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,79%.

Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di CoStar rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico di CoStar è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 70,56 USD, mentre il primo supporto è stimato a 68,68. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 72,44.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
