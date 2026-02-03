Male CoStar sul mercato azionario di New York

(Teleborsa) - Retrocede molto il fornitore di una piattaforma per il settore immobiliare commerciale
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 10,94%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di CoStar
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di CoStar
evidenzia un declino dei corsi verso area 52,19 USD con prima area di resistenza vista a 58,58. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 49,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)