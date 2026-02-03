Milano 17:35
46.421 +0,90%
Nasdaq 21:02
25.185 -2,15%
Dow Jones 21:02
49.040 -0,74%
Londra 17:40
10.315 -0,26%
Francoforte 17:37
24.781 -0,07%

Male CoStar sul mercato azionario di New York

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede molto il fornitore di una piattaforma per il settore immobiliare commerciale, che esibisce una variazione percentuale negativa del 10,94%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di CoStar, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di breve periodo di CoStar evidenzia un declino dei corsi verso area 52,19 USD con prima area di resistenza vista a 58,58. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 49,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
