Male CoStar sul mercato azionario di New York

(Teleborsa) - Retrocede molto il, che esibisce una variazione percentuale negativa del 10,94%.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Lo scenario di breve periodo dievidenzia un declino dei corsi verso area 52,19 USD con prima area di resistenza vista a 58,58. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 49,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)