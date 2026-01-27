Union Pacific chiude il quarto trimestre in calo, in crescita l'intero 2025

Union Pacific Corporation

(Teleborsa) - Nelha registrato undi 1,7 miliardi di dollari, in calo del 6% rispetto a 1,8 miliardi di un anno prima, corrispondente a undi 2,86 dollari, inferiore del 3% rispetto a 2,96 dollari del 4Q24. I, pari a 6,1 miliardi, sono diminuiti dell'1% a causa del calo dei volumi, parzialmente compensato dagli aumenti dei prezzi core e dai ricavi derivanti dal supplemento carburante.Per l’, l’operatore ferroviario ha riportato una crescita dell’del 3% a 6,9 miliardi di dollari, con unin aumento dell’5% a 11,66 dollari. I, pari a 24,5 miliardi di dollari, sono aumentati dell'1% a causa degli aumenti dei prezzi di base e dei maggiori volumi, parzialmente compensati dal mix di business, dalla riduzione dei ricavi derivanti dal supplemento carburante e dalla riduzione di altri ricavi."Abbiamo avuto un anno da record e ottenuto i migliori risultati di sempre in termini di sicurezza, servizio e operatività nel 2025", ha dichiarato. "Il nostro utile netto dichiarato per il 2025 è cresciuto del 6%, l'utile per azione è aumentato dell'8% e abbiamo migliorato il nostro indice di redditività operativa. Mentre attraversiamo il processo normativo per creare la prima ferrovia transcontinentale americana, il nostro team è concentrato sull'attuazione di ulteriori miglioramenti in termini di sicurezza, servizio e operatività per supportare la crescita."Guardando al, la società prevede una crescita dell’utile per azione a una cifra media, in linea con il suo obiettivo triennale di crescita alta a una cifra o bassa a due cifre fino al 2027. Union Pacific prevede inoltre spese in conto capitale di 3,3 miliardi di dollari e si aspetta un continuo miglioramento del rapporto operativo.