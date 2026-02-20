Western Union: calano i ricavi nel 2025, ma decolla il business digitale

Western Union

(Teleborsa) -ha reso noti i risultati finanziari del quarto trimestre e dell'intero anno 2025, evidenziando un quadro contrastante: a fronte di una flessione del fatturato complessivo, i segmenti digitali e i servizi ai consumatori mostrano una crescita a doppia cifra. Il Gruppo ha registrato nel quarto trimestreper, in calo del 5% rispetto all'anno precedente. Questo rallentamento è stato causato principalmente dalla frenata delnelle, che ha vanificato le ottime performance delle divisioni Consumer Services (+26% su base rettificata) e Branded Digital (+6% su base rettificata).Nonostante il calo dei ricavi, l'(EPS) rettificato è salito a(superando le stime degli analisti di 0,43 dollari), beneficiando di una maggiore efficienza operativa e di un piano di riacquisto di azioni proprie. Il margine operativo rettificato è migliorato, passando dal 17% al 20%.Nell'arco dell'intero esercizio 2025, Western Union ha generato ricavi complessivi per, segnando una flessione del 4% su base riportata rispetto all'anno precedente. L'è stato di 1,52 dollari, mentre l'EPS rettificato si è attestato a 1,75 dollari, in linea con i risultati del 2024. Nonostante il calo del fatturato globale, il segmentoha registrato una crescita eccezionale del 32% su base annua, confermando l'efficacia della diversificazione dei servizi, mentre il margine operativo rettificato è salito al 20%, riflettendo una solida disciplina nel controllo dei costi.Il CEO Devin McGranahan ha sottolineato i progressi compiuti nella transizione verso un modello operativo "digital-first". Tra i punti salienti del 2025 figurano l'espansione dele l'acquisizione di. Inoltre, la società attende di finalizzare nel secondo trimestre del 2026 l'acquisizione di International Money Express (Intermex), operazione che sarà fondamentale per gli obiettivi di crescita futura.Per, Western Union punta a un deciso rilancio conprevisti in crescita tra il 6% e il 9% e un utile per azione rettificato stimato tra 1,75 e 1,85 dollari. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato un dividendo per il primo trimestre di 0,235 dollari per azione, confermando l'impegno nelladegli(nel 2025 sono stati restituiti complessivamente 529 milioni di dollari tra dividendi e buyback).