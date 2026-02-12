AB InBev, quarto trimestre in crescita ma resta la pressione sui volumi

(Teleborsa) - Anheuser-Busch InBev
ha presentato martedì i risultati del quarto trimestre e dell’intero anno fiscale 2025, evidenziando una solida performance
finanziaria nonostante le sfide sui volumi
in diversi mercati.
Il fatturato
reported è aumentato del 4,8% nel quarto trimestre del 2025, raggiungendo i 15.555 milioni di dollari, e è diminuito dello 0,8% nell'anno fiscale 2025, raggiungendo i 59.320 milioni di USD, a causa di un cambio sfavorevole. Su base organica
, i ricavi del più grande produttore al mondo di birra sono aumentati del 2,5% nel trimestre e del 2,0% nell'anno.
I volumi
sono diminuiti dell'1,5% nel 4Q25, con volumi di birra
in calo dell'1,9% e volumi di prodotti non-birra
in aumento dello 0,6%. I volumi sono diminuiti del 2,3% nell'anno fiscale 2025, con volumi di birra in calo del 2,6% e volumi di prodotti non-birra in calo dello 0,4%.
L'EBITDA normalizzato
è aumentato del 2,3% a 5.473 milioni di dollari nel quarto trimestre, con una contrazione del margine di 10 punti base al 35,2%. Nell'anno, invece, la crescita è del 4,9% a 21.223 milioni, con un'espansione del margine di 101 punti base al 35,8%.
L'utile underlying
è stato di 1.884 milioni di dollari nel quarto trimestre, in aumento rispetto ai 1.770 milioni di un anno prima, e di 7.410 milioni nell'anno fiscale 2025, in crescita dai 7.061 milioni del 2024. L'utile reported attribuibile agli azionisti di AB InBev
è stato di 1.959 milioni nel quarto trimestre, in netto miglioramento rispetto ai 1.220 milioni del quarto trimestre del 2024, e di 6.837 milioni nel 2025, in accelerazione dai 5.855 milioni del 2024.
L'utile per azione underlying
è aumentato del 7,5% a 0,95 dollari nel quarto trimestre, rispetto agli 0,88 dollari del pari periodo 2024, e del 6,0% a 3,73 dollari del 2025, rispetto ai 3,53 dollari del 2024. A cambi costanti
, l'utile per azione sottostante è aumentato del 2,1% nel quarto trimestre del 2025 e del 9,4% nell'anno 2025.
Il rapporto debito netto/EBITDA normalizzato
era pari a 2,87x al 31 dicembre 2025, in leggero calo rispetto a 2,89x al 31 dicembre 2024.
Il Cda di AB InBev proporrà all'assemblea degli azionisti, convocata per il 29 aprile 2026, un dividendo finale di 1,00 euro per azione
. Sommato all'acconto di 0,15 euro pagato a novembre 2025, il dividendo per l'intero anno 2025 ammonterebbe a 1,15 euro.
Al 9 febbraio 2026,l'azienda guidata dal CEO Michel Doukeris ha completato circa 635 milioni di dollari dei 6 miliardi del programma di riacquisto di azioni proprie
annunciato il 30 ottobre 2025.
"Sebbene la domanda a breve termine in alcuni mercati chiave sia stata influenzata da un ambiente di consumo limitato e da condizioni meteorologiche fuori stagione, i fondamentali a lungo termine e il potenziale di crescita della categoria rimangono invariati. I nostri marchi sono iconici, la nostra presenza geografica è avvantaggiata e le nostre capacità di esecuzione continuano a rafforzarsi", ha detto la società.
Per il 2026 AB InBev prevede che l'EBITDA
crescerà in linea con le proprie previsioni a medio termine, comprese tra il 4 e l'8% e stima spese in conto capitale nette
comprese tra 3,5 e 4,0 miliardi di dollari.