Milano 15:10
44.615 +0,36%
Nasdaq 15:10
24.663 +0,53%
Dow Jones 15:10
46.875 +0,42%
Londra 15:10
10.328 +0,22%
Francoforte 15:10
23.616 +0,11%

PIL USA (QoQ) nel quarto trimestre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
PIL USA (QoQ) nel quarto trimestre
USA, PIL nel quarto trimestre su base trimestrale (QoQ) +0,7%, in calo rispetto al precedente +4,4% (la previsione era +1,4%).

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
Condividi
```