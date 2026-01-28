Alexander McQueen (Kering), sindacati: verso taglio di un terzo dei posti lavoro in Italia

Kering

(Teleborsa) -, casa di moda di proprietà del colosso francese del lusso, ha annunciato un piano di ristrutturazione aziendale che prevedecomplessiva e la riorganizzazione dei processi produttivi per ridurre i costi. Lo rendono noto i sindacati Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil dopo un incontro con la direzione azienda.La direzione aziendale ha illustrato un quadro economico relativo al triennio 2022-2025 "estremamente critico, rappresentando una situazione di emergenza", si legge in una nota. In particolare, la crisi morde sul settore causando una, un calo drastico dei volumi di vendita e dei pezzi prodotti e un disallineamento tra i costi operativi e ricavi.In vista dell’2026 con il CEO del gruppo Kering,, Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil auspicano chiarezza sui piani industriali che interesseranno tutti i distretti e le filiere produttive collegate, confidando nella volontà di mantenere corrette relazioni industriali per affrontare la difficile situazione che tutte le aziende del gruppo e i distretti produttivi stanno vivendo.McQueen ha detto a Reuters di aver "avviato un processo formale di consultazione con le principali sigle sindacali in Italia" e che "questo percorsonei prossimi tre anni". Kering ha detto di sostenere "pienamente McQueen nel suo percorso di trasformazione strategica" e di essere fiduciosa che queste misure rafforzeranno la posizione di McQueen nel mercato mondiale del lusso.