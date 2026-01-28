Milano 27-gen
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 27/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 27 gennaio

Il Cambio Euro / CAD ha incontrato delle difficoltà archiviando la seduta in calo a 0,6117.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 0,6098. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 0,6154. Il peggioramento dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 0,608.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
