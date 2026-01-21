Analisi Tecnica: EUR/CAD del 20/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 gennaio
Performance infelice per il cambio Euro / CAD, che chiude la giornata del 20 gennaio con una variazione percentuale negativa dello 0,42% rispetto alla seduta precedente.
Lo scenario di breve periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese evidenzia un declino dei corsi verso area 0,6153 con prima area di resistenza vista a 0,6191. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 0,6141.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)