Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 20/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 gennaio

Performance infelice per il cambio Euro / CAD, che chiude la giornata del 20 gennaio con una variazione percentuale negativa dello 0,42% rispetto alla seduta precedente.

Lo scenario di breve periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese evidenzia un declino dei corsi verso area 0,6153 con prima area di resistenza vista a 0,6191. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 0,6141.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
