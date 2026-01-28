Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 27/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 gennaio

Piccolo passo in avanti per l'indice principale della Borsa di Parigi, che porta a casa un misero +0,27%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 8.097,1. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 8.180,7. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 8.264,4.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)