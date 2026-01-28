Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 27/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 gennaio
Balza in avanti il principale indice della Borsa di Milano, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,09%.
Tecnicamente, il FTSE MIB è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 45.758, mentre il supporto più immediato si intravede a 44.806. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 46.710.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)