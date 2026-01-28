Milano 27-gen
45.440 0,00%
Nasdaq 27-gen
25.940 +0,88%
Dow Jones 27-gen
49.003 -0,83%
Londra 27-gen
10.208 0,00%
Francoforte 27-gen
24.894 0,00%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 27/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 27 gennaio

Balza in avanti il principale indice della Borsa di Milano, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,09%.

Tecnicamente, il FTSE MIB è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 45.758, mentre il supporto più immediato si intravede a 44.806. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 46.710.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
