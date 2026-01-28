ASML vola con ordini record spinti dall’AI, ma annuncia 1.700 tagli tra Olanda e USA

ASML Holding

(Teleborsa) -chiude il quarto trimestre con una forte domanda: le prenotazioni hanno raggiunto 13,2 miliardi di euro, più del doppio delle stime degli analisti (6,85 miliardi), grazie al rapido sviluppo dell'infrastruttura di intelligenza artificiale che ha aumentato la richiesta per le sue macchine all'avanguardia per la produzione di chip.Il gruppo olandese, unico al mondo in grado di realizzare le apparecchiature necessarie per i chip più sofisticati, continua a beneficiare degli investimenti massicci di colossi come TSMC,, impegnati a costruire data center e capacità produttiva per sostenere la crescita dell’AI. Il boom ha spinto ladi ASML oltre i 500 miliardi di dollari nel mese di gennaio.Nonostante il momento eccezionale, l’azienda ha annunciato un piano di circa 1.700 tagli al personale, concentrati soprattutto nei Paesi Bassi e in parte negli Stati Uniti, pari a circa il 4% della forza lavoro."Siamo in ottima forma, ma anche un’azienda eccellente deve continuare a migliorare", ha dichiarato l’amministratore delegato Christophe Fouquet, sottolineando la necessità di maggiore agilità.Il mercato ha accolto con entusiasmo i risultati: il titolo ASML sta guadagnando oltre il 5% ad Amsterdam, dopo aver toccato un nuovo massimo storico a 1.309 euro.