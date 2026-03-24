SK Hynix acquisterà apparecchiature per produzione di chip da ASML per circa 8 miliardi di dollari
(Teleborsa) - SK Hynix - fornitore di memoria DRAM e flash sudcoreano tra i maggiori produttori al mondo di chip per memorie insieme a Samsung Electronics - prevede di investire 11.900 miliardi di won, circa 7,9 miliardi di dollari, in apparecchiature all'avanguardia per la litografia a ultravioletti estremi (EUV) di ASML Holding NV, rafforzando così la sua strategia di investimento nelle memorie di nuova generazione per soddisfare la crescente domanda di intelligenza artificiale.
L'ordine all'azienda olandese, valido fino al 2027, rappresenta uno dei più ingenti nel suo genere e sottolinea la corsa dei produttori di chip per accaparrarsi le apparecchiature EUV, essenziali per la produzione di massa dei semiconduttori più sofisticati al mondo.
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