Milano 17:35
42.841 -1,97%
Nasdaq 19:32
23.917 -1,80%
Dow Jones 19:33
45.595 -0,93%
Londra 17:45
9.918 -1,44%
Francoforte 17:37
22.380 -2,01%

New York: ASML Holding in forte discesa

Migliori e peggiori, In breve
New York: ASML Holding in forte discesa
Scende sul mercato il produttore di attrezzature per la fabbricazione di chip, che soffre con un calo del 4,12%.
Condividi
```