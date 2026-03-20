Pesante sul mercato di New York ASML Holding

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di attrezzature per la fabbricazione di chip , che tratta in perdita del 4,07% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di ASML Holding rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Analizzando lo scenario di ASML Holding si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 1.285,8 USD. Prima resistenza a 1.352,8. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 1.260,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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