BolognaFiere, 134,5 milioni da pool di banche per investimenti e rifinanziamento debito

(Teleborsa) - BolognaFiere
, società quotata su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale (EGM PRO), ha sottoscritto un contratto di finanziamento secured
per un importo complessivo pari a 134,5 milioni di euro
con un pool di primarie banche e istituzioni finanziarie italiane che comprende Intesa Sanpaolo
e BPER
, in qualità di Global Coordinator, Bookrunner e Mandated Lead Arranger, UniCredit
in qualità di Bookrunner e Mandated Lead Arranger e Cassa Depositi e Prestiti in qualità di Mandated Lead Arranger.
Il finanziamento, con scadenza al 2037, è stato strutturato in una linea capex di 55 milioni di euro, volta a supportare gli investimenti necessari alla realizzazione del nuovo padiglione polifunzionale, in una linea finalizzata al rifinanziamento dell'attuale esposizione per 71,5 milioni di euro, oltre a una linea revolving di 8 milioni di euro per generiche esigenze di cassa. L'operazione consentirà di ottimizzare la struttura finanziaria del Gruppo, allungando la durata media del debito e riducendone il costo
.