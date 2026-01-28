Milano 12:08
45.107 -0,73%
Nasdaq 27-gen
25.940 0,00%
Dow Jones 27-gen
49.003 -0,83%
Londra 12:09
10.159 -0,48%
Francoforte 12:08
24.834 -0,24%

Borsa: Debole avvio per Parigi, in calo dello 0,69%

Il CAC40 apre appena sotto la parità a 8.096,43 punti

Borsa: Debole avvio per Parigi, in calo dello 0,69%
Lieve ribasso per l'indice di Parigi, in flessione dello 0,69%, a quota 8.096,43 in apertura.
